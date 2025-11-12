Grabplatte von historischem Grab in Chemnitz geklaut

Chemnitz
Die Diebe hatten es offenbar auf Kupfer als Rohstoff abgesehen.
Die Tat ist pietätlos und wurde offenbar spät entdeckt: Auf dem Friedhof an der Wartburgstraße ist an einem historischen Grab eine Grabplatte aus Kupfer gestohlen worden. Laut Polizei wurde diese gewaltsam herausgebrochen. Neben dem Namen auf der Platte seien mit dem „7. Juli 1859“ und dem „9. April 1912“ als Lebensdaten vermerkt. Die...
