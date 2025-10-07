Graffiti-Sprayer in Chemnitz gefasst

Am Montagvormittag wurde ein 36-jähriger Mann auf dem Kaßberg dabei ertappt, wie er an ein Mehrfamilienhaus Graffiti sprühte.

Am Montag wurde auf dem Kaßberg ein 36-jähriger Mann beim Sprühen von Graffiti auf frischer Tat ertappt. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er den Tatverdächtigen beobachtet hatte, wie er Schriftzüge an die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Limbacher Straße sprühte.