Grausiger Vorfall am Küchwald in Chemnitz: Freilaufender Hund tötet Reh

Chemnitz
Mitten in der Stadt jagt ein Hund ein Reh und zerfleischt es. Die Bilder sind verstörend. Das bringt einen pensionierten Jäger auf die Palme.
Jens-Michael Gränitz hat als einziger die Szene mitbekommen. Er habe gerade in der Feierhalle zu tun gehabt, als er das Reh schreien hörte, schildert der Friedhofsmeister des Chemnitzer Schloßfriedhofs den Vorfall am Freitagmorgen. Als er zum hinteren Tor Richtung Küchwald lief, rannte ein Hund weg. Was er sah: ein Reh, das in den...
