Grill am Chemnitzer Turmbrauhaus in Brand gesetzt

Chemnitz
Via Instagram sucht der Betreiber nach Zeugen. Auch die Polizei ermittelt bereits.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bisher unbekannte Täter die Grillstation im Außenbereich des Turmbrauhauses auf dem Chemnitzer Neumarkt angezündet. Konkret sei der Aufbewahrungscontainer betroffen gewesen, so die Polizei. Zeugen hatten die Polizei am frühen Sonntagmorgen über den Brand informiert, so ein Polizeisprecher. Die...
