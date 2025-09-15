Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Grill am Chemnitzer Turmbrauhaus in Brand gesetzt

Die Polizei ermittelt.
Die Polizei ermittelt. Bild: Symbolbild/Heiko Küverling - stock.adobe.com
Die Polizei ermittelt.
Die Polizei ermittelt. Bild: Symbolbild/Heiko Küverling - stock.adobe.com
Chemnitz
Grill am Chemnitzer Turmbrauhaus in Brand gesetzt
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Via Instagram sucht der Betreiber nach Zeugen. Auch die Polizei ermittelt bereits.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bisher unbekannte Täter die Grillstation im Außenbereich des Turmbrauhauses auf dem Chemnitzer Neumarkt angezündet. Konkret sei der Aufbewahrungscontainer betroffen gewesen, so die Polizei. Zeugen hatten die Polizei am frühen Sonntagmorgen über den Brand informiert, so ein Polizeisprecher. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
6 min.
Firmenlauf Chemnitz in Bildern: Teilnehmer-Rekord, bunte Kostüme, volle Innenstadt
 40 Bilder
Unterwegs mit der Straßenbahn ist das Team der CVAG.
Der Firmenlauf in Chemnitz bricht in diesem Jahr Rekorde. Das Zentrum der Stadt ist voller Läuferinnen und Läufer, die die fünf Kilometer lange Strecke auf sich nehmen.
Jana Peters
13:23 Uhr
3 min.
Unicredit: Kontrollieren 29 Prozent der Commerzbank-Aktien
Im Visier der Italiener: Deutschlands zweitgrößte Privatkundenbank. (Archivbild)
Unicredit-Chef Andrea Orcel lässt sich vom Widerstand in Deutschland nicht stoppen und sorgt bei der Commerzbank weiter für Unruhe. Eine Übernahme des Dax-Konzerns ist nicht vom Tisch.
08.08.2025
1 min.
Apocalyptica sagt Auftritt im Wasserschloß Klaffenbach ab
2017 waren die Cello-Rocker in Chemnitz zu Gast. Damals spielten sie in der Stadthalle.
Die finnische Band sollte am Sonntag ein Open-Air-Konzert geben. Das wird nun verschoben.
Denise Märkisch
13:24 Uhr
2 min.
Weichenstörung sorgt für Verzögerungen bei Zügen nach Sylt
Die Reparsturarbeiten sind voraussichtlich morgen abgeschlossen(Archivbild).
Wegen Störungen einer Weiche gerät der Bahnverkehr nach Sylt ins Stocken. Die Reparaturen laufen auf Hochtouren.
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
Mehr Artikel