Grippe und Corona: Sonderimpfaktionen in Chemnitz

Chemnitz
Chemnitz startet ab Oktober eine Impfaktion im Klinikum. Mittwochs von 14 bis 18 Uhr können Termine vereinbart werden. Kann man spontan vorbeikommen?
Die Stadt Chemnitz und das Klinikum Chemnitz bieten ab 1. Oktober mittwochs eine gemeinsame Impfstelle für die Grippe- und Corona-Schutzimpfung an. Auf dem Gelände des Klinikums im Haus 11, Bürgerstraße 2, kann sich jeder von 14 bis 18 Uhr impfen lassen (ohne Feiertag) - vorausgesetzt, es wurde ein Termin über die Webseite...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.