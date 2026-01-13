Großbaustelle in Chemnitzer Innenstadt: Sperrungen ab 2. Februar

Chemnitz
Die Erweiterung des Chemnitzer Modells mit einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna startet bereits Anfang Februar. Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen.
Mitte der 2030er-Jahre sollen Limbach-Oberfrohna und die Chemnitzer Innenstadt umstiegsfrei auf der Schiene miteinander verbunden sein. Die City-Bahn soll im 30-Minuten-Takt fahren. Dafür beginnen am 2. Februar erste Baumaßnahmen. Das teilte der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) nun mit, der für das Bauvorhaben verantwortlich ist.
