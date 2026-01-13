MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Großbaustelle in Chemnitzer Innenstadt: Sperrungen ab 2. Februar

So soll der Falkeplatz nach den Bauarbeiten aussehen.
So soll der Falkeplatz nach den Bauarbeiten aussehen. Bild: Screenshot/VMS
So soll der Falkeplatz nach den Bauarbeiten aussehen.
So soll der Falkeplatz nach den Bauarbeiten aussehen. Bild: Screenshot/VMS
Chemnitz
Großbaustelle in Chemnitzer Innenstadt: Sperrungen ab 2. Februar
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Erweiterung des Chemnitzer Modells mit einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna startet bereits Anfang Februar. Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Mitte der 2030er-Jahre sollen Limbach-Oberfrohna und die Chemnitzer Innenstadt umstiegsfrei auf der Schiene miteinander verbunden sein. Die City-Bahn soll im 30-Minuten-Takt fahren. Dafür beginnen am 2. Februar erste Baumaßnahmen. Das teilte der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) nun mit, der für das Bauvorhaben verantwortlich ist.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:46 Uhr
4 min.
Heidi im Erzgebirge: Junge Theaterleute bringen einen Welterfolg auf die Bühne
 6 Bilder
Mittlerweile liegt Anspannung in der Luft: Suri Heldner (15), Lara Vigilowsky (17), Laura Richter (16), Clementine Loos (15) und Linda Hofmann (15, v. l.) zählen zum Ensemble.
Zwischen zwölf und 19 Jahre alt sind die Laienschauspieler aus Thum. Wieso sie am Sonntag kein Märchen auf die Bühne bringen. Und was das mit dem besonderen Theaterleiter-Trio zu tun hat.
Katrin Kablau
12.01.2026
4 min.
„Das kommt überraschend“: Gerichtsentscheidung zur Alm in Klingenthal
Der anhaltende Streit um das Befahren der Straße Zur Alm in Klingenthal kostet das Ehepaar Kaiser als Anwohner schon seit Jahren Nerven.
Im juristischen Streit zwischen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und der Stadt Klingenthal um die Zufahrt auf die Alm hat die Stadt einen Erfolg errungen. Warum Anwohner davon nicht begeistert sind.
Daniela Hommel-Kreißl
10:42 Uhr
3 min.
Kinder auf dem Sessellift: So fahren sie sicher
Sicherer Sitz ist das A und O: Kinder sollten beim Einstieg in den Sessellift gut platziert und mit dem Rücken an der Lehne sitzen.
Wie Eltern ihren Kindern beim Einsteigen in den Sessellift helfen – und warum das Liftpersonal dabei eine wichtige Rolle spielen kann.
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
05.01.2026
3 min.
Chemnitzer Modell nach Limbach-Oberfrohna: VMS will im Februar mit Bau starten
So sehen die Pläne für den Straßenbahnausbau auf der Brückenstraße in Chemnitz aus.
Die Landesdirektion hat das Baurecht für den ersten Abschnitt geschaffen. Damit kann der Innenstadtring geschlossen werden. Wie der VMS mit Kritik an seinen Plänen umgeht und wie viel Spielraum für Veränderungen es noch gibt.
Susanne Kiwitter
10.01.2026
2 min.
Wasserrohrbruch im Chemnitzer Zentrum: Störung dauert wohl länger
Anwohner Marcel und Yvonne Richter nutzen einen Trinkwassertanker von Eins-Energie.
Etwa 100 Personen sind von einem Wasserrohrbruch auf der Theaterstraße betroffen. Für Anwohner steht ein Trinkwassertanker zur Verfügung.
Christian Mathea
Mehr Artikel