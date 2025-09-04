Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Großbaustelle in Limbach-Oberfrohna: Diese Buslinien sind betroffen

Bauarbeiten in Limbach-Oberfrohna: Eine wichtige Verbindungsstraße ist gesperrt.
Bauarbeiten in Limbach-Oberfrohna: Eine wichtige Verbindungsstraße ist gesperrt. Bild: Andrea Löbbecke/dpa
Bauarbeiten in Limbach-Oberfrohna: Eine wichtige Verbindungsstraße ist gesperrt.
Bauarbeiten in Limbach-Oberfrohna: Eine wichtige Verbindungsstraße ist gesperrt. Bild: Andrea Löbbecke/dpa
Chemnitz Umland
Großbaustelle in Limbach-Oberfrohna: Diese Buslinien sind betroffen
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine wichtige Verkehrsader ist ab Montag dicht. Die Wolkenburger Straße wird bis Anfang Oktober saniert. Wie die Umleitung erfolgt.

Ab Montag, 8. September, wird eine wichtige Ortsverbindung in Limbach-Oberfrohna gesperrt. Die Fahrbahn der Wolkenburger Straße wird zwischen Frohnbachstraße und Kreuzung Am Gemeindewald/Bräunsdorfer Straße saniert. Die Arbeiten sollen bis Anfang Oktober dauern. Auftraggeber ist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Die Umleitung für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
04.07.2025
2 min.
Limbach-Oberfrohna: Die nächsten Straßensperrungen kommen
Die nächsten Straßen in Limbach-Oberfrohna werden gesperrt.
Autofahrer in Limbach-Oberfrohna brauchen derzeit starke Nerven. Ab Montag kommen weitere Baustellen hinzu.
Denise Märkisch
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
21.08.2025
1 min.
Wichtige Hauptstraße in Limbach-Oberfrohna wird gesperrt
Zwei Wochen lang wird die Straße des Friedens gesperrt.
Wegen der Verlegung von Trinkwasserleitungen ist die Straße des Friedens ab Montag nicht befahrbar. Wie lange dauern die Arbeiten?
Julia Grunwald
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
Mehr Artikel