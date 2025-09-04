Großbaustelle in Limbach-Oberfrohna: Diese Buslinien sind betroffen

Chemnitz Umland
Eine wichtige Verkehrsader ist ab Montag dicht. Die Wolkenburger Straße wird bis Anfang Oktober saniert. Wie die Umleitung erfolgt.
Ab Montag, 8. September, wird eine wichtige Ortsverbindung in Limbach-Oberfrohna gesperrt. Die Fahrbahn der Wolkenburger Straße wird zwischen Frohnbachstraße und Kreuzung Am Gemeindewald/Bräunsdorfer Straße saniert. Die Arbeiten sollen bis Anfang Oktober dauern. Auftraggeber ist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Die Umleitung für...
