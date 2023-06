Großbrand in Chemnitzer Gießerei: Wie geht es mit den Beschäftigten weiter?

Ein Feuer hat am Freitag das Produktionsgebäude einer Firma in Chemnitz verwüstet. Zeitweise bestand sogar Explosionsgefahr. Die Löscharbeiten dauern am Samstag an. Der angerichtete Schaden könnte in die Millionen gehen.

In der Stahlgießerei Gienanth Chemnitz Guss in Chemnitz ist am Freitag ein Großbrand ausgebrochen. Die rund 100 Meter lange Halle der Gießerei im Stadtteil Schloßchemnitz brannte in voller Ausdehnung. Auch am nächsten Morgen sind noch zwei Löschzüge im Einsatz, um verbliebene Brandnester von oben zu löschen. Das Dach der Halle und Teile der...