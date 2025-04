Großer Andrang zum ersten Ostermarkt im Limbacher Stadtpark

Eigentlich sollte es nur ein Ausweichquartier sein. Doch Händler und Besucher sind sich einig: Der Stadtpark ist für das Limbacher Osterevent ideal. Wird es 2026 eine Fortsetzung geben?

Der große Parkplatz am Stadtpark war schon eine halbe Stunde nach der Eröffnung am Vormittag rappelvoll. Groß und Klein strömten zum Ostermarkt – aus allen möglichen Regionen der Umgebung, wie an den Autokennzeichen abzulesen war. Um die 70 Stände, die Deko, Kunst, Essbares, Kleidung oder Pflanzen anboten, verteilten sich auf der Wiese, an...