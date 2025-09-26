Grünes Licht für Stadtpark-Erweiterung in Limbach-Oberfrohna

Die Pläne gab es bereits, nun gibt es auch das Geld. Drei Millionen Euro für die Umgestaltung der ehemaligen Aktienfärberei haben das Rathaus erreicht. Der Baustart steht unmittelbar bevor.

Die Idee gibt es schon lange, bisher fehlte jedoch das Geld. Die Stadt Limbach-Oberfrohna möchte das seit Jahren verfallende Aktiengelände in der Dorotheenstraße umbauen und an den Stadtpark angliedern. Gleichzeitig soll der dort befindliche Frohnbach revitalisiert werden. Das Ziel: Das Gelände soll an den Stadtpark angegliedert werden und die...