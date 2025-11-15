Grundschüler betreiben ihre eigene „Kinderstadt“: Wofür setzt sich ihr Bürgermeister ein?

Um Kindern spielerisch zu zeigen, wie eine Stadt funktioniert, gibt es in der BIP Kreativitätsgrundschule erstmals eine Kinderstadt. Deren Bürgermeister weiß genau, was er in Chemnitz ändern würde.

In der BIP Kreativitätsgrundschule in Chemnitz wird gebaut. Aber nicht von irgendwem: Mehrere Drittklässler laufen in Warnwesten und mit Bauhelm über den Flur. Den Zugang zum Treppenhaus haben sie mit einem Band abgesperrt. Es ist laut und ein bisschen durcheinander. In der BIP Kreativitätsgrundschule in Chemnitz wird gebaut. Aber nicht von irgendwem: Mehrere Drittklässler laufen in Warnwesten und mit Bauhelm über den Flur. Den Zugang zum Treppenhaus haben sie mit einem Band abgesperrt. Es ist laut und ein bisschen durcheinander.