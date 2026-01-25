MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Wir sind die teuerste Schule von Chemnitz“: Wo Eltern über 500 Euro pro Monat für Bildung zahlen

Viele interessierte Eltern brachten ihre Kinder mit zum Tag der offenen Tür an der BIP-Kreativitätsgrundschule.
Viele interessierte Eltern brachten ihre Kinder mit zum Tag der offenen Tür an der BIP-Kreativitätsgrundschule. Bild: Andreas Seidel
Arne Gläser ist seit 2014 Leiter der BIP-Kreativitätsgrundschule. Kinder, die mathematisch begabt sind, fordert er mit Spezialaufgaben heraus. In der Hand hält er einen kleinen Roboter, der in der AG Robotik gebraucht wird.
Arne Gläser ist seit 2014 Leiter der BIP-Kreativitätsgrundschule. Kinder, die mathematisch begabt sind, fordert er mit Spezialaufgaben heraus. In der Hand hält er einen kleinen Roboter, der in der AG Robotik gebraucht wird. Bild: Andreas Seidel
Lehrerin Emily Gottschalk (links) mit Besuchern Lias und Melanie Palmer betrachten das Modell von einem Gebiss. Lias will gern wissen, wie die Dinge funktionieren, sagt seine Mutter. Sie wünscht sich eine Schule, an der individuell auf ihn eingegangen wird.
Lehrerin Emily Gottschalk (links) mit Besuchern Lias und Melanie Palmer betrachten das Modell von einem Gebiss. Lias will gern wissen, wie die Dinge funktionieren, sagt seine Mutter. Sie wünscht sich eine Schule, an der individuell auf ihn eingegangen wird. Bild: Andreas Seidel
Viele interessierte Eltern brachten ihre Kinder mit zum Tag der offenen Tür an der BIP-Kreativitätsgrundschule.
Viele interessierte Eltern brachten ihre Kinder mit zum Tag der offenen Tür an der BIP-Kreativitätsgrundschule. Bild: Andreas Seidel
Arne Gläser ist seit 2014 Leiter der BIP-Kreativitätsgrundschule. Kinder, die mathematisch begabt sind, fordert er mit Spezialaufgaben heraus. In der Hand hält er einen kleinen Roboter, der in der AG Robotik gebraucht wird.
Arne Gläser ist seit 2014 Leiter der BIP-Kreativitätsgrundschule. Kinder, die mathematisch begabt sind, fordert er mit Spezialaufgaben heraus. In der Hand hält er einen kleinen Roboter, der in der AG Robotik gebraucht wird. Bild: Andreas Seidel
Lehrerin Emily Gottschalk (links) mit Besuchern Lias und Melanie Palmer betrachten das Modell von einem Gebiss. Lias will gern wissen, wie die Dinge funktionieren, sagt seine Mutter. Sie wünscht sich eine Schule, an der individuell auf ihn eingegangen wird.
Lehrerin Emily Gottschalk (links) mit Besuchern Lias und Melanie Palmer betrachten das Modell von einem Gebiss. Lias will gern wissen, wie die Dinge funktionieren, sagt seine Mutter. Sie wünscht sich eine Schule, an der individuell auf ihn eingegangen wird. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
„Wir sind die teuerste Schule von Chemnitz“: Wo Eltern über 500 Euro pro Monat für Bildung zahlen
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die BIP-Kreativitätsgrundschule hat bei einem Tag der offenen Tür um Schüler geworben. Die Beweggründe der Eltern für eine Privatschule sind verschieden und nicht allen gefällt das Konzept.

Als Schulleiter Arne Gläser mit seinem Vortrag beginnt, zückt Tina Zukunft ihre Notizen vom vergangenen Jahr. Es ist ihr zweiter Tag der offenen Tür in der privaten BIP-Kreativitätsgrundschule. Ihre Tochter wird 2027 eingeschult. Im August müssen diese Kinder angemeldet werden, die Eltern beginnen also spätestens jetzt, nach Schulen zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
5 min.
Worum es beim Nordsee-Gipfel geht
Die Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" Europas werden.
Im Wahlkampf hatte Merz Windräder noch als "hässlich" bezeichnet. Als Kanzler will er den Ausbau solcher Anlagen nun vorantreiben. Dazu hat er zu einem Gipfeltreffen nach Hamburg eingeladen.
Michael Fischer, Andreas Hoenig, Lukas Müller, Markus Klemm und Martin Fischer, dpa
19:32 Uhr
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
17:00 Uhr
4 min.
Kommt christliche Oberschule nach Ellefeld? „Das ist eine heiße Spur, die wir auch verfolgen“
Schulleiter Markus Kugler stellt Eltern das Konzept der freien Oberschule vor. Ellefelds Bürgermeister Jörg Kerber (vorn links) will prüfen, ob Ellefeld als Schulstandort taugt.
120 Mütter, Väter und Neugierige sind gekommen, um die Pläne für eine evangelische Oberschule im Göltzschtal zu hören. Viele sind begeistert. Aber es gibt Fragen zu Standort, Klassenstärke, Lehrern.
Cornelia Henze und Florian Wunderlich
25.01.2026
1 min.
Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.
Sabine Schott
06:30 Uhr
4 min.
Kein Schülertaxi mehr: Chemnitzer Eltern fühlen sich vom Rathaus im Stich gelassen
Der Kindersitz muss mit: Marco Rösch fährt Rocco, Moritz und Jill aus Mittelbach nahezu täglich zur Schule in Chemnitz. „Ohne ihn wären wir aufgeschmissen“, sagt Susann Richter (links).
Seit diesem Schuljahr gelten neue Regeln für den Schülertransport. Viele Betroffene sind in Widerspruch gegangen. Wie kommen sie mit der neuen Situation zurecht?
Michael Müller
26.01.2026
2 min.
Urteil im Prozess um Messerangriff im Hauptbahnhof erwartet
Am Montag könnte das Urteil verkündet werden. (Archivbild)
Eine Frau sticht im Mai wahllos auf Reisende im Hamburger Hauptbahnhof ein. Seit November wird der Fall vor Gericht verhandelt. Am Montag könnte das Urteil verkündet werden.
Mehr Artikel