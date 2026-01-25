„Wir sind die teuerste Schule von Chemnitz“: Wo Eltern über 500 Euro pro Monat für Bildung zahlen

Die BIP-Kreativitätsgrundschule hat bei einem Tag der offenen Tür um Schüler geworben. Die Beweggründe der Eltern für eine Privatschule sind verschieden und nicht allen gefällt das Konzept.

Als Schulleiter Arne Gläser mit seinem Vortrag beginnt, zückt Tina Zukunft ihre Notizen vom vergangenen Jahr. Es ist ihr zweiter Tag der offenen Tür in der privaten BIP-Kreativitätsgrundschule. Ihre Tochter wird 2027 eingeschult. Im August müssen diese Kinder angemeldet werden, die Eltern beginnen also spätestens jetzt, nach Schulen zu...