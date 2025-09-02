Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Grundschul-Neubau in Neukirchen: So geht es nach Baustopp jetzt weiter

Spätestens im Frühjahr soll es auch auf der noch gesperrten Fläche weitergehen. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Spätestens im Frühjahr soll es auch auf der noch gesperrten Fläche weitergehen. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Chemnitz Umland
Grundschul-Neubau in Neukirchen: So geht es nach Baustopp jetzt weiter
Von Denise Märkisch
Die neue Schule soll für rund 240 Schülerinnen und Schüler optimale Bedingungen bieten. Ein nicht tragfähiger Boden macht noch immer Sorgen. Ist der Eröffnungstermin in einem Jahr noch zu halten?

Ein Beschluss im Neukirchener Gemeinderat lässt aufhorchen. Der Rat hat weitere Arbeiten am Rohbau für die neue Grundschule an eine Firma vergeben. Knapp 3 Millionen Euro werden diese laut Angebot wohl kosten. Das Gesamtbudget für den Neubau der Schule liegt bei mehr als 20 Millionen Euro. Noch fehlen wichtige Gebäudeteile wie die Turnhalle...
