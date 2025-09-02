Grundschul-Neubau in Neukirchen: So geht es nach Baustopp jetzt weiter

Chemnitz Umland
Die neue Schule soll für rund 240 Schülerinnen und Schüler optimale Bedingungen bieten. Ein nicht tragfähiger Boden macht noch immer Sorgen. Ist der Eröffnungstermin in einem Jahr noch zu halten?
Ein Beschluss im Neukirchener Gemeinderat lässt aufhorchen. Der Rat hat weitere Arbeiten am Rohbau für die neue Grundschule an eine Firma vergeben. Knapp 3 Millionen Euro werden diese laut Angebot wohl kosten. Das Gesamtbudget für den Neubau der Schule liegt bei mehr als 20 Millionen Euro. Noch fehlen wichtige Gebäudeteile wie die Turnhalle...
