MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Grundschule Neukirchen: Malerarbeiten können beginnen – Eröffnung verschiebt sich wegen Gerichtsprozess erneut

Die Arbeiten an der Grundschule Neukirchen sollen im März weitergehen.
Die Arbeiten an der Grundschule Neukirchen sollen im März weitergehen. Bild: Georg Ulrich Dostmann/Archiv
Die Arbeiten an der Grundschule Neukirchen sollen im März weitergehen.
Die Arbeiten an der Grundschule Neukirchen sollen im März weitergehen. Bild: Georg Ulrich Dostmann/Archiv
Chemnitz Umland
Grundschule Neukirchen: Malerarbeiten können beginnen – Eröffnung verschiebt sich wegen Gerichtsprozess erneut
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Eröffnung der Schule verschiebt sich laut dem Bürgermeister erneut. Jetzt hofft die Gemeinde, dass die Bauarbeiten im März fortgesetzt werden können. Das hängt vom Gutachten ab.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Neukirchen sind Malerarbeiten für den Neubau der Grundschule vergeben worden. Den Auftrag in Höhe von 183.183 Euro erhält die Firma Heinrich Schmid aus Chemnitz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
05.11.2025
4 min.
Diskussion um Schulweg-Finanzierung im Erzgebirge: Wie viel darf ein Gehweg kosten?
Neukirchen braucht dringend einen Gehweg für Schüler. Die Finanzierung sorgte für Diskussionen.
Mit der neuen Grundschule braucht Neukirchen ab 2027 einen Gehweg für die Schüler an der Stollberger Straße. Mit Fördermitteln könnte die Gemeinde sparen. Das gefällt aber nicht allen.
Julia Grunwald
30.01.2026
4 min.
Mega-Windrad an A 72: Welche Hürde der Bau in Neukirchen jetzt überwinden muss
Maik Hoffmann und rechts Adriana Schmidt von der Freiberger Firma Sabowind auf der Windrad-Baustelle an der A 72 nahe Neukirchen.
In der kommenden Woche sollen die Flügel sowie Generatoren angebracht werden. Woran es doch noch scheitern kann und was der Projektleiter zum Protest gegen Windräder sagt.
Jonas Patzwaldt
17:38 Uhr
5 min.
Acht Jahre Haft in Ungarn für Maja T. aus Deutschland
Ein Gericht in Budapest verurteilte die non-binäre deutsche Person Maja T. wegen Gewalt gegen Rechte zu acht Jahren Gefängnis.
In einem hochpolitischen Prozess wird Gewalt gegen mutmaßliche Rechtsextremisten auf Budapests Straßen verhandelt. Ungarns Justiz demonstriert Härte gegenüber der angeklagten Person.
Kathrin Lauer und Gregor Mayer, dpa
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
Mehr Artikel