Grundschule Neukirchen: Malerarbeiten können beginnen – Eröffnung verschiebt sich wegen Gerichtsprozess erneut

Die Eröffnung der Schule verschiebt sich laut dem Bürgermeister erneut. Jetzt hofft die Gemeinde, dass die Bauarbeiten im März fortgesetzt werden können. Das hängt vom Gutachten ab.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Neukirchen sind Malerarbeiten für den Neubau der Grundschule vergeben worden. Den Auftrag in Höhe von 183.183 Euro erhält die Firma Heinrich Schmid aus Chemnitz.