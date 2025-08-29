Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Haftantritt in Chemnitzer Frauengefängnis vorerst geplatzt: Ist Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich im Ausland?

Marla-Svenja Liebich, bekannte Rechtsextremistin, sollte am Freitag in der JVA Chemnitz ihre Haft antreten. Foto: Sebastian Willnow/dpa
Marla-Svenja Liebich, bekannte Rechtsextremistin, sollte am Freitag in der JVA Chemnitz ihre Haft antreten. Foto: Sebastian Willnow/dpa Bild: Sebastian Willnow/dpa
Marla-Svenja Liebich, bekannte Rechtsextremistin, sollte am Freitag in der JVA Chemnitz ihre Haft antreten. Foto: Sebastian Willnow/dpa
Marla-Svenja Liebich, bekannte Rechtsextremistin, sollte am Freitag in der JVA Chemnitz ihre Haft antreten. Foto: Sebastian Willnow/dpa Bild: Sebastian Willnow/dpa
Update
Chemnitz
Haftantritt in Chemnitzer Frauengefängnis vorerst geplatzt: Ist Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich im Ausland?
Von Jens Eumann, Kirsten Erlebach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Haftantritt von Liebich sorgt für bundesweite Debatten. Die verurteilte Rechtsextremistin sollte bis Freitag in der JVA Chemnitz ihre Strafe antreten. Stattdessen wird eine Botschaft abgespielt.

Haftantrittsfrist verstrichen! Bis um 0:00 Uhr in der Nacht zum Sonnabend sprach Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich, die bis zum 29. August in der Frauenhaftanstalt Chemnitz eine Haftstrafe hätte antreten sollen, nicht im Chemnitzer Frauengefängnis vor. „Frau Liebich war bis heute um 18 Uhr zum Haftantritt geladen“, sagte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
2 min.
Erneute Debatte um den Geschlechtseintrag
Liebich soll Haftstrafe in Chemnitzer Frauengefängnis antreten. (Archivbild)
Der bevorstehende Haftantritt der Rechtsextremistin Liebich gibt der Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz neue Nahrung. Wird die vereinfachte Änderung des Geschlechtseintrags zurückgenommen?
18.08.2025
2 min.
Rechtsextremistin Liebich soll Haftstrafe in Chemnitzer Frauen-JVA antreten
Marla-Svenja Liebich soll im Frauengefängnis Chemnitz ihre Haftstrafe antreten.
Die Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich ist zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Nun soll sie die Haft in der Chemnitzer Frauen-JVA antreten.
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
14:20 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 31.08.2025
 3 Bilder
Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion.
14:20 Uhr
1 min.
Halsbrücke: Insektenstich verursacht Unfall
Polizei und Rettungsdienst waren bei einem Unfall in Halsbrücke im Einsatz.
Ein Senior ist auf der B 173 schwer verunglückt. Ein Insektenstich führte zu seinem Sturz. Die Ereignisse werfen Fragen auf.
Babette Philipp
Mehr Artikel