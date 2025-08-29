Haftantritt in Chemnitzer Frauengefängnis vorerst geplatzt: Ist Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich im Ausland?

Der Haftantritt von Liebich sorgt für bundesweite Debatten. Die verurteilte Rechtsextremistin sollte bis Freitag in der JVA Chemnitz ihre Strafe antreten. Stattdessen wird eine Botschaft abgespielt.

Haftantrittsfrist verstrichen! Bis um 0:00 Uhr in der Nacht zum Sonnabend sprach Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich, die bis zum 29. August in der Frauenhaftanstalt Chemnitz eine Haftstrafe hätte antreten sollen, nicht im Chemnitzer Frauengefängnis vor. „Frau Liebich war bis heute um 18 Uhr zum Haftantritt geladen“, sagte... Haftantrittsfrist verstrichen! Bis um 0:00 Uhr in der Nacht zum Sonnabend sprach Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich, die bis zum 29. August in der Frauenhaftanstalt Chemnitz eine Haftstrafe hätte antreten sollen, nicht im Chemnitzer Frauengefängnis vor. „Frau Liebich war bis heute um 18 Uhr zum Haftantritt geladen“, sagte...