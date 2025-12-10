„Halb Hartmannsdorf hat Reinhold Irmscher als Lehrer gehabt“: Wie gedenkt man eines verstorbenen Ehrenbürgers?

Einen Platz in Hartmannsdorf umbenennen oder einen Baum pflanzen und eine Gedenktafel daran anbringen: Zwei unterschiedliche Anträge mit dem gleichen Ziel sorgten im Gemeinderat für Debatten.

Wie kann die Gemeinde Hartmannsdorf das Gedenken an ihren verstorbenen Ehrenbürger Reinhold Irmscher bewahren? Um diese Frage ging es in der jüngsten Gemeinderatssitzung des Ortes. Mitglieder des Gremiums hatten Vorschläge zur Beschlussfassung eingebracht, über die abgestimmt werden sollte. Zwei Anträge wurden behandelt, einer wurde positiv...