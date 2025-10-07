Handballverein zeigt die Rote Karte: Sportstätten-Gebühren sorgen für Diskussionen in Burgstädt

Burgstädt will ab 2026 für die Nutzung von Turnhallen und Sportplätzen Gebühren erheben. Der Handballclub schlägt Alarm: Es drohe das Aus oder eine saftige Erhöhung der Mitgliederbeiträge. Wie die Pläne der Stadt konkret aussehen.

Das war ein starker Auftritt des Burgstädter Handballclubs (HC) im Stadtrat: aber nicht mit dem Ball, sondern mit der Roten Karte. Vereinsvorsitzender Marcel Jänich hatte etwa 50 der 314 Mitglieder - darunter 192 Kinder und Jugendliche - zusammengetrommelt, um in der Sitzung am letzten Septembertag auf ein Dilemma aufmerksam zu machen. Auf der...