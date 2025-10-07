Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Handballverein zeigt die Rote Karte: Sportstätten-Gebühren sorgen für Diskussionen in Burgstädt

Hadrian, Aurelia und Ilsa (von links) vom Turnverein 1878 bei einer Veranstaltung im Jahr 2020 in der Turnhalle an der Turnerstraße in Burgstädt.
Hadrian, Aurelia und Ilsa (von links) vom Turnverein 1878 bei einer Veranstaltung im Jahr 2020 in der Turnhalle an der Turnerstraße in Burgstädt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Hadrian, Aurelia und Ilsa (von links) vom Turnverein 1878 bei einer Veranstaltung im Jahr 2020 in der Turnhalle an der Turnerstraße in Burgstädt.
Hadrian, Aurelia und Ilsa (von links) vom Turnverein 1878 bei einer Veranstaltung im Jahr 2020 in der Turnhalle an der Turnerstraße in Burgstädt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz Umland
Handballverein zeigt die Rote Karte: Sportstätten-Gebühren sorgen für Diskussionen in Burgstädt
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Burgstädt will ab 2026 für die Nutzung von Turnhallen und Sportplätzen Gebühren erheben. Der Handballclub schlägt Alarm: Es drohe das Aus oder eine saftige Erhöhung der Mitgliederbeiträge. Wie die Pläne der Stadt konkret aussehen.

Das war ein starker Auftritt des Burgstädter Handballclubs (HC) im Stadtrat: aber nicht mit dem Ball, sondern mit der Roten Karte. Vereinsvorsitzender Marcel Jänich hatte etwa 50 der 314 Mitglieder - darunter 192 Kinder und Jugendliche - zusammengetrommelt, um in der Sitzung am letzten Septembertag auf ein Dilemma aufmerksam zu machen. Auf der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:25 Uhr
5 min.
„Asien hat uns vieles voraus“: Wie Chemnitz von der Fernostreise des Oberbürgermeisters profitieren soll
Auf der Weltausstellung in Osaka traf der OB auf Tsuyoshi Yamaguchi, den General Manager der Sumitomo Bank (links), und Jiro Kogi vom EU-Japan Fest.
Eine sächsische Delegation aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft hat in der vergangenen Woche Asien bereist. Mit dabei war auch der Chemnitzer Oberbürgermeister. Er spricht mit Blick auf die Reisekosten von einer Zukunftsinvestition.
Erik Anke
18:21 Uhr
2 min.
Polizei schießt in Düsseldorfer Zentrum auf Mann mit Waffe
Die Polizei hat auf einer belebten Einkaufsstraße in Düsseldorf einen bewaffneten Mann niedergeschossen und schwer verletzt.
Großeinsatz in der Düsseldorfer Innenstadt: In einer belebten Einkaufsstraße fällt mindestens ein Schuss aus einer Polizeiwaffe. Ein Mann muss schwer verletzt abtransportiert und notoperiert werden.
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
29.09.2025
2 min.
Burgstädt will Gratis-Angebote streichen: Sportvereine sollen zahlen
Stadtrat und Sportler Markus Kolbe auf dem Sportplatz an der Vater-Jahn-Straße.
In Burgstädt droht das Ende der kostenlosen Sportstättennutzung. Die Stadt plant Gebühren für Vereine. Der finanzielle Druck wird größer. Diese Details sind bisher bekannt.
Bettina Junge
27.09.2025
2 min.
Kegelbahn, Sportplätze und Turnhallen in Claußnitz: Was sich für Sportvereine und Nutzer ab 2026 ändert
Training der Volleyballer in der Zweifeldhalle neben der Oberschule in Claußnitz.
Ab Januar 2026 steigen die Gebühren für die außerschulische Sportstätten-Nutzung in Claußnitz. Der Grund: erhöhte Betriebskosten. Das sind die konkreten Zahlen.
Bettina Junge
Mehr Artikel