Handyverbot an Chemnitzer Schulen: Funktioniert das wirklich, Herr Schulleiter?

Die Jüngeren fernhalten, die Größeren heranführen – so lautet die Devise von Tobias Sowade, Leiter zweier Oberschulen in Chemnitz. Ihm geht es dabei nicht zuletzt um den Schutz der Kinder und Jugendlichen selbst.

Mit einem Novum hat in Chemnitz das neue Schuljahr für die Schülerinnen und Schüler der Oberschule am Hartmannplatz begonnen: Am Eingang der Schule empfängt sie neuerdings ein Schild, das für manchen von ihnen entbehrungsreiche Stunden ankündigt. „Handyverbot!", steht dort über einem durchgestrichenen stilisierten Smartphone.