Hans Zimmer kommt in Sandbildern nach Limbach-Oberfrohna

Die Künstlergruppe „Die Sandartisten“ machen 2026 Halt in der Stadthalle. Zur Musik des Filmkomponisten lassen sie besondere Bilder entstehen.

Mit ihren Bildern aus Sand, die vor den Augen der Zuschauer entstehen, begeisterte die Künstlergruppe „Die Sandartisten“ unter anderem das Publikum beim RTL-Supertalent oder bei Auftritten in Tokio, Monaco und Reykjavik. Am 15. Februar 2026 kommt das renommierte Ensemble mit einem besonderen Programm in die Stadthalle nach Limbach-Oberfrohna....