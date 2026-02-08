Harry Potter, Ice-Tubing, Zoo-Safari: Sieben Tipps für „Raus aus Chemnitz“ in den Winterferien

Chemnitz
Endlich frei, zwei Wochen Ferien und keine Lust auf teuren Skiurlaub in Österreich oder der Schweiz? „Freie Presse“ hat die besten Ausflugsziele rund um Chemnitz aufgelistet.
Harry Potter in Dresden: Die Ausstellung rund um Harry Potter im Erlwein Forum (Ostra-Areal) ist täglich geöffnet, Tickets ab 29,90 (Erwachsene) und 24,90 Euro (Kinder) unter eventim.de. Anfahrt: Mit dem Auto über die A 4 etwa eine Stunde Fahrt. Die MRB fährt mit RE 3 oder RB 30 ab Chemnitz Hauptbahnhof. In Dresden ab Bahnhof Mitte mit der...
