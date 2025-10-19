Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Hartmannsdorf erhöht Gebühren für Sportzentrum

Die moderne Sporthalle an der Carl-Kirchhof-Straße in Hartmannsdorf wird seit 2023 für den Schul- und Vereinssport genutzt.
Die moderne Sporthalle an der Carl-Kirchhof-Straße in Hartmannsdorf wird seit 2023 für den Schul- und Vereinssport genutzt. Bild: Rita Türpe
Die moderne Sporthalle an der Carl-Kirchhof-Straße in Hartmannsdorf wird seit 2023 für den Schul- und Vereinssport genutzt.
Die moderne Sporthalle an der Carl-Kirchhof-Straße in Hartmannsdorf wird seit 2023 für den Schul- und Vereinssport genutzt. Bild: Rita Türpe
Chemnitz Umland
Hartmannsdorf erhöht Gebühren für Sportzentrum
Von Rita Türpe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Hallennutzung wird teurer. Das trifft vor allem die Hartmannsdorfer Sportvereine. Doch der Gemeinderatsbeschluss stößt auch auf Verständnis.

Seit 2023 verfügt Hartmannsdorf über eine moderne Zweifeldhalle für den Vereins- und Schulsport. Rund sieben Millionen Euro hat der Ort in den Bau der Sportstätte investiert. Nach einer Testphase und Ermittlung der Betriebskosten hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung über die Gebühren für die Nutzung entschieden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Standesamt in Hartmannsdorf droht Überlastung
Im Hartmannsdorfer Rathaus droht Personalmangel in einem Amt.
Der Gemeinderat hat zusätzlichen Personalbedarf festgestellt und reagiert. So soll verhindert werden, dass wichtige Dienstleistungen eingeschränkt werden. Das betrifft nicht nur Eheschließungen.
Rita Türpe
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
12:47 Uhr
4 min.
Einbruchsschutz: Haustür nachrüsten - das rät die Polizei
Ein Kastenschluss mit einem Sperrbügel dient der zusätzlichen Sicherung vor Einbruch. (
Plötzlich stehen ungebetene Gäste im Flur: ein beklemmender Gedanke. Eine Kriminaloberrätin erklärt, wie Sie Ihre Haustür einbruchssicher machen - und wann ein Tausch ratsam ist.
Isabelle Modler, dpa
12:46 Uhr
1 min.
Einbruch in Gewerbepark - Transporter und Hebebühne geklaut
In einem Gewerbepark bei Bautzen werden Geräte im Wert von 75.000 Euro gestohlen. Die Polizei fahndet nun international. (Symbolbild)
Unbekannte haben in einem Gewerbepark bei Bautzen Gerätschaften im Wert von rund 75.000 Euro gestohlen. Die Polizei fahndet nun international.
08.10.2025
2 min.
Hort-Gebühren in Hartmannsdorf: Eltern müssen bis zu 20 Prozent mehr zahlen
Ferienprogramm im Hartmannsdorfer Hort: Maya, Colin, Arian und Nils (v. l.) beim Spielen.
In Krippe und Kindergarten sind die Beiträge schon schrittweise angehoben worden. Jetzt muss die Kommune beim Hortbetrieb nachziehen. Ein Kritikpunkt im Gemeinderat war die Ermäßigungsquote für Alleinerziehende.
Rita Türpe
Mehr Artikel