Hartmannsdorf erhöht Gebühren für Sportzentrum

Die Hallennutzung wird teurer. Das trifft vor allem die Hartmannsdorfer Sportvereine. Doch der Gemeinderatsbeschluss stößt auch auf Verständnis.

Seit 2023 verfügt Hartmannsdorf über eine moderne Zweifeldhalle für den Vereins- und Schulsport. Rund sieben Millionen Euro hat der Ort in den Bau der Sportstätte investiert. Nach einer Testphase und Ermittlung der Betriebskosten hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung über die Gebühren für die Nutzung entschieden.