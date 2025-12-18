Hartmannsdorf: Komsa unterstützt Niners-Basketballer

Die Firma Komsa hat jetzt eine sportliche Seite – zumindest was die Unterstützung von Profi-Sport auf hohem Niveau anbelangt. Die so geförderten Experten am Korb aus Chemnitz freuen sich über das Engagement.

Die in Hartmannsdorf ansässige Firma Komsa, die sich auch als digitaler Dienstleister agiert, ist Sponsor des Basketball-Bundesligisten Niners Chemnitz geworden. Laut Unternehmen wird die neue Partnerschaft als gute Möglichkeit betrachtet, ein klares Bekenntnis zur Region und zur Förderung des regionalen Sports abgeben zu können. Toni Burger,... Die in Hartmannsdorf ansässige Firma Komsa, die sich auch als digitaler Dienstleister agiert, ist Sponsor des Basketball-Bundesligisten Niners Chemnitz geworden. Laut Unternehmen wird die neue Partnerschaft als gute Möglichkeit betrachtet, ein klares Bekenntnis zur Region und zur Förderung des regionalen Sports abgeben zu können. Toni Burger,...