Hartmannsdorf verteilt Zehntausende Euro an Vereine

Vereine in Hartmannsdorf müssen in diesem Jahr nicht mit der Kürzung von Zuschüssen aus dem Gemeindehaushalt rechnen. Die Gemeinderäte haben in ihrer jüngsten Sitzung zwar in einzelnen Fällen über die Höhe der beantragten Zuwendungen debattiert, bewilligten letztlich jedoch allen das beantragte Geld.