Hauptstadt des Crystal Meth: Warum bessert sich die Lage in Chemnitz nicht?

Abwasserproben zeigen: Trotz zahlreicher Präventionsprojekte wird in Chemnitz weiter so viel Crystal Meth konsumiert wie in keiner anderen deutschen Großstadt. Der Stoff kommt aber nicht mehr hauptsächlich aus Tschechien.

Beim Methamphetamin-Konsum steht Chemnitz unter einer Reihe deutscher Städte an erster Stelle. Das geht aus dem jährlichen Bericht der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) hervor. Dazu wurden Abwasserproben aus ganz Europa ausgewertet. Untersucht wurden Stichproben aus 104 europäischen Städten. Beim Methamphetamin-Konsum steht Chemnitz unter einer Reihe deutscher Städte an erster Stelle. Das geht aus dem jährlichen Bericht der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) hervor. Dazu wurden Abwasserproben aus ganz Europa ausgewertet. Untersucht wurden Stichproben aus 104 europäischen Städten.