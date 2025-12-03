Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Haushaltspläne in Limbach-Oberfrohna: Stadt schrammt haarscharf an finanziellen Einschränkungen vorbei

Chemnitz Umland
Haushaltspläne in Limbach-Oberfrohna: Stadt schrammt haarscharf an finanziellen Einschränkungen vorbei
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für 2026 und 2027 muss die Stadt erstmals wieder Kredite aufnehmen und ist nicht mehr schuldenfrei. Nicht die einzige Kritik von den Stadträten. Auch deutliche Forderungen an den OB wurden laut.

Die Anspannung war Limbach-Oberfrohnas Kämmerin Inka Mokros anzusehen. Am Montag stand im Stadtrat die Entscheidung über den Doppelhaushalt für 2026/2027 an. Als „wichtigste Entscheidung des Jahres“ bezeichnete die Kämmerin die Entscheidung. Bereits im Vorfeld zeichnete sich ab, dass diese spannend werden würde. Insbesondere CDU, AfD und...
