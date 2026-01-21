Heiraten in Burgstädt: Warum der Taurasteinturm dieses Jahr ohne Jawort bleibt

Der Turm am Taurastein kann üblicherweise auch für Ehe-Schließungen genutzt werden. Doch in Burgstädt ist 2026 einiges anders als sonst. Das betrifft nicht nur die Plätze für den Tausch der Ringe.

Wer sich in diesem Jahr im Taurasteinturm das Jawort geben wollte, muss umplanen. Grund ist die Kunstinstallation „Wetterleuchten" des Künstlers Via Lewandowsky. Das Werk, ein Burgstädter Beitrag zur Kulturhauptstadt Chemnitz 2025, bleibt bis September 2026. Damit sind Hochzeiten an diesem ungewöhnlichen Ort in diesem Jahr nicht möglich.