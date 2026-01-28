Heizungstausch, moderne Baustoffe und Sicherheit: Das steht bei der Baumesse in Chemnitz auf dem Programm

Chemnitz
Noch einige Monate, dann gelten neue Vorgaben für den Heizungstausch. Das haben auch die Veranstalter der Baumesse auf dem Schirm.
Der Messebetrieb in den Hallen an der Neefestraße ist für 2026 angelaufen. Am Wochenende findet mit der Baumesse Chemnitz ein Hochkaräter statt. Neben der Frühlingsmesse (13. bis 15. März) die einzige Produktschau, die zwei Hallen bespielt. Über 250 Firmen, Experten und Verbände stellen aus, davon 33 aus dem Bereich Sicherheitslösungen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.