Regionale Nachrichten und News
  • „Herr Bauer, machen Sie das zuhause auch so?“: Was ein West-Tourist 1984 in Karl-Marx-Stadt erlebte

Die große Lust am Osten: Meinrad Bauer ist zu Zeiten des Kalten Krieges oft in die DDR gereist. Als Westdeutscher wollte er wissen, wie die Menschen hinter der Mauer leben und was sie denken.
Die große Lust am Osten: Meinrad Bauer ist zu Zeiten des Kalten Krieges oft in die DDR gereist. Als Westdeutscher wollte er wissen, wie die Menschen hinter der Mauer leben und was sie denken. Bild: Toni Söll
Die große Lust am Osten: Meinrad Bauer ist zu Zeiten des Kalten Krieges oft in die DDR gereist. Als Westdeutscher wollte er wissen, wie die Menschen hinter der Mauer leben und was sie denken.
Die große Lust am Osten: Meinrad Bauer ist zu Zeiten des Kalten Krieges oft in die DDR gereist. Als Westdeutscher wollte er wissen, wie die Menschen hinter der Mauer leben und was sie denken. Bild: Toni Söll
Chemnitz
„Herr Bauer, machen Sie das zuhause auch so?“: Was ein West-Tourist 1984 in Karl-Marx-Stadt erlebte
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Meinrad Bauer war in den 80er-Jahren fasziniert von der DDR. Der junge Mann aus dem Westen wollte wissen, wie man hinter dem Eisernen Vorhang lebt. Jetzt ist er wieder in Chemnitz zu Besuch und erinnert sich an eine Anekdote.

Wie lebt man in der DDR? Was denken die Menschen hinter dem Eisernen Vorhang? Meinrad Bauer, Jahrgang 1965, ist in Heilbronn in Baden-Württemberg aufgewachsen. Dort, wo zu Zeiten des Kalten Krieges das US-Militär Pershing-II-Raketen stationiert hatte. Bauer gehörte zu Friedensaktivisten, die dort gegen das Wettrüsten demonstrierten. Er frage...
