„Herr Bauer, machen Sie das zuhause auch so?“: Was ein West-Tourist 1984 in Karl-Marx-Stadt erlebte

Chemnitz
Meinrad Bauer war in den 80er-Jahren fasziniert von der DDR. Der junge Mann aus dem Westen wollte wissen, wie man hinter dem Eisernen Vorhang lebt. Jetzt ist er wieder in Chemnitz zu Besuch und erinnert sich an eine Anekdote.
Wie lebt man in der DDR? Was denken die Menschen hinter dem Eisernen Vorhang? Meinrad Bauer, Jahrgang 1965, ist in Heilbronn in Baden-Württemberg aufgewachsen. Dort, wo zu Zeiten des Kalten Krieges das US-Militär Pershing-II-Raketen stationiert hatte. Bauer gehörte zu Friedensaktivisten, die dort gegen das Wettrüsten demonstrierten. Er frage...
