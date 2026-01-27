Heute noch über Ost und West diskutieren? Chemnitzer Rotarier streiten über Einladung von Dirk Oschmann

Chemnitz
Auf Einladung der Rotarier und Lions wird am Donnerstag in Chemnitz über den „Mythos Osten“ diskutiert. Der Abend sorgt bereits im Vorfeld für Debatten. Die einen wollen das Thema abhaken, für andere ist es aktueller denn je.
„Ein Abend, der Brücken baut.“ So wird das Neujahrsgespräch der Chemnitzer Service-Clubs am Donnerstagabend (17 Uhr) angekündigt. Die Rotarier und Lions laden zu einer Podiumsdiskussion über den „Mythos Osten“ ein. Mit dem neuen Format, das von der Chemnitzer Sparkasse, den Veranstaltungszentren C3, dem Verein Makers und dem...
