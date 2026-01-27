MENÜ
  Chemnitz
  Heute noch über Ost und West diskutieren? Chemnitzer Rotarier streiten über Einladung von Dirk Oschmann

Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann löste bereits vor seinem Auftritt in Chemnitz erneut eine Debatte aus.
Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann löste bereits vor seinem Auftritt in Chemnitz erneut eine Debatte aus. Bild: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv
Der Unternehmer Lars Bergmann hat als Präsident des Rotary-Clubs Chemnitz-Schlossberg eine Debatte über den Stand der deutschen Einheit angestoßen.
Der Unternehmer Lars Bergmann hat als Präsident des Rotary-Clubs Chemnitz-Schlossberg eine Debatte über den Stand der deutschen Einheit angestoßen. Bild: Mario Hösel/Archiv
Im Carlowitz Congresscenter findet am Donnerstag das „Chemnitzer Neujahrsgespräch“ statt.
Im Carlowitz Congresscenter findet am Donnerstag das „Chemnitzer Neujahrsgespräch“ statt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Heute noch über Ost und West diskutieren? Chemnitzer Rotarier streiten über Einladung von Dirk Oschmann
Von Erik Anke
Auf Einladung der Rotarier und Lions wird am Donnerstag in Chemnitz über den „Mythos Osten“ diskutiert. Der Abend sorgt bereits im Vorfeld für Debatten. Die einen wollen das Thema abhaken, für andere ist es aktueller denn je.

„Ein Abend, der Brücken baut.“ So wird das Neujahrsgespräch der Chemnitzer Service-Clubs am Donnerstagabend (17 Uhr) angekündigt. Die Rotarier und Lions laden zu einer Podiumsdiskussion über den „Mythos Osten“ ein. Mit dem neuen Format, das von der Chemnitzer Sparkasse, den Veranstaltungszentren C3, dem Verein Makers und dem...
