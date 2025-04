Hier kommt die „Burgstädter Renette“ in die Erde: Was das Chemnitzer Apfelbaum-Projekt mit Berufsorientierung zu tun hat

Im Rahmen eines Kulturhauptstadtprojekts pflanzte eine Burgstädter Firma gemeinsam mit Schülern fünf Apfelbäume. Die Sorte „Burgstädter Renette“ steht dabei symbolisch für die „Gelebte Nachbarschaft“.

Kurz bevor am Wochenende der Kunst- und Skulpturenweg „Purple Path“ in 38 Städten und Gemeinden der Region eröffnet wird, erreicht das Geschehen um die Kulturhauptstadt auch das Chemnitzer Umland immer mehr. Bei dem Projekt „Gelebte Nachbarschaft“ geht es darum, im Rahmen sogenannter Pflanzfestivals Tausende Bäume in mehr als 600...