High-Tech-Produzenten auf der Mach-was-Messe in Chemnitz: „Wir sind darauf angewiesen, uns unsere Mitarbeiter selbst auszubilden“

Bis Sonntag zeigt die Ausbildungsmesse in Chemnitz viele Wege für eine berufliche Zukunft auf. Trotz harter Zeiten buhlen Firmen um Nachwuchs. Die einen mit Schlauchboot-Events. Die anderen mit Humor.

Der Aufsteller zeigt ein Bild von drei jungen Leuten in Reinraumanzügen. Mit festem Blick wirken die drei wie Astronauten kurz vorm Abheben. Daneben ein Schriftzug in Großbuchstaben. „Wir sind ätzend, oberflächlich und verstrahlt“, steht darauf. „Passen wir zusammen?“ Der Aufsteller zeigt ein Bild von drei jungen Leuten in Reinraumanzügen. Mit festem Blick wirken die drei wie Astronauten kurz vorm Abheben. Daneben ein Schriftzug in Großbuchstaben. „Wir sind ätzend, oberflächlich und verstrahlt“, steht darauf. „Passen wir zusammen?“