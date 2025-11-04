Hilfe an Chemnitzer Brennpunkten: Eine heiße Suppe – nicht nur gegen den Hunger

Chemnitz
Seit fünf Jahren gibt es in der Stadt die mobile Suppenküche der Heilsarmee. Im November 2020 hielt sie das erste Mal im Heckertgebiet, danach kam der Halt am Lessingplatz hinzu. Wer kommt, was die Menschen suchen und warum der Bedarf noch höher wäre.
Ein Jahr lebte Simone auf der Straße. Sie konnte die Miete für ihre Wohnung nicht mehr bezahlen, erzählt die 54-Jährige. Räumung, irgendwann landete sie im Haus für Wohnungslose an der Heinrich-Schütz-Straße. Es dauerte, bis sie wieder auf die Beine kam. Heute hat sie wieder ein Dach über den Kopf, Menschen, die ihr helfen. Die...
