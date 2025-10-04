Hilfe für Sternenkind-Eltern: Wenn die Lebenszeit eines Babys zu kurz ist

Vor fünf Jahren gründete sich in Chemnitz ein Arbeitskreis für betroffene Familien. Im Oktober findet ein Sternenkinder-Thementag statt. Dort spricht auch eine Mutter über ihr persönliches Schicksal.

Im November wäre ihr Sohn drei Jahre alt geworden. Josephine Scholz und ihr Mann haben das Schlimmste erlebt, was Eltern passieren kann – sie haben ihr Kind verloren. In der 17. Schwangerschaftswoche bekamen sie die Diagnose, dass ihrem Sohn die komplette Schädeldecke fehlt. „Das ist definitiv ein Todesurteil", sagt Josephine Scholz. Zwei...