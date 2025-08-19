Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Hochwasserschutz in Chemnitz: Neue Argumente – neue Hoffnung?

Frank Meyer, Ralf Kirchübel und Andreas Stoppke (von links) – hier an einer Brücke über die Würschnitz – werben seit Jahren für ein Rückhaltebecken vor den Toren der Stadt.
Frank Meyer, Ralf Kirchübel und Andreas Stoppke (von links) – hier an einer Brücke über die Würschnitz – werben seit Jahren für ein Rückhaltebecken vor den Toren der Stadt. Bild: Andreas Seidel
Frank Meyer, Ralf Kirchübel und Andreas Stoppke (von links) – hier an einer Brücke über die Würschnitz – werben seit Jahren für ein Rückhaltebecken vor den Toren der Stadt.
Frank Meyer, Ralf Kirchübel und Andreas Stoppke (von links) – hier an einer Brücke über die Würschnitz – werben seit Jahren für ein Rückhaltebecken vor den Toren der Stadt. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Hochwasserschutz in Chemnitz: Neue Argumente – neue Hoffnung?
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gut anderthalb Jahre nach den letzten größeren Überflutungen unternehmen Anlieger in dieser Woche einen neuen Anlauf, um für ein Rückhaltebecken vor den Toren der Stadt zu werben. Eine erste Enttäuschung gibt es bereits.

Wenn es im Chemnitzer Süden mal wieder länger und heftiger regnet, dann wird dort so mancher schnell unruhig. Denn in den vergangenen 25 Jahren ist der aus Richtung Stollberg einfließende Fluss Würschnitz in Klaffenbach und Harthau schon mehrfach über die Ufer getreten oder stand knapp davor. Zwei Hochwasser hatten Ausmaße, wie sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:11 Uhr
3 min.
Weg für Watzke frei: BVB-Präsident Lunow verzichtet
BVB-Präsident Lunow (l) macht den Weg für Watzke (r) frei. (Archivfoto)
Der Machtkampf ums Präsidentenamt bei Borussia Dortmund ist beendet. Reinhard Lunow tritt nicht wieder an, der Weg für Hans-Joachim Watzke ist damit frei. In einer Mitteilung nennt Lunow die Gründe.
04.08.2025
4 min.
Größere Busse, neue Direktverbindung: Mehr Sicherheit für Schüler im Chemnitzer Süden
Am Umsteige-Bahnhof Chemnitz-Reichenhain sollen künftig nach Schulschluss größere Busse eingesetzt werden.
Ab dem neuen Schuljahr gibt es im Liniennetz der CVAG Änderungen. Davon profitieren sollen die Schülerinnen und Schüler vor allem eines Gymnasiums.
Michael Müller
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
11:02 Uhr
3 min.
DIW-Chef fordert verpflichtendes soziales Jahr für Rentner
DIW-Präsident Marcel Fratzscher fordert von älteren Menschen mehr Solidarität mit der jungen Generation. (Archivbild)
Vom Wirtschaftsinstitut DIW kommt erneut ein brisanter Vorschlag. Wieder geht es um Rentner.
12.08.2025
2 min.
Beliebte Brücke in Chemnitz noch für Wochen gesperrt
Kein Durchkommen an der Harthauer Straße: Ein Bauzaun versperrt den Weg zur Brücke.
Die Arbeiten an einer Überführung am Ursprung des Flusses Chemnitz dauern länger als geplant. Woran liegt’s?
Michael Müller
Mehr Artikel