Hochwasserschutz in Chemnitz: Neue Argumente – neue Hoffnung?

Gut anderthalb Jahre nach den letzten größeren Überflutungen unternehmen Anlieger in dieser Woche einen neuen Anlauf, um für ein Rückhaltebecken vor den Toren der Stadt zu werben. Eine erste Enttäuschung gibt es bereits.

Wenn es im Chemnitzer Süden mal wieder länger und heftiger regnet, dann wird dort so mancher schnell unruhig. Denn in den vergangenen 25 Jahren ist der aus Richtung Stollberg einfließende Fluss Würschnitz in Klaffenbach und Harthau schon mehrfach über die Ufer getreten oder stand knapp davor. Zwei Hochwasser hatten Ausmaße, wie sie... Wenn es im Chemnitzer Süden mal wieder länger und heftiger regnet, dann wird dort so mancher schnell unruhig. Denn in den vergangenen 25 Jahren ist der aus Richtung Stollberg einfließende Fluss Würschnitz in Klaffenbach und Harthau schon mehrfach über die Ufer getreten oder stand knapp davor. Zwei Hochwasser hatten Ausmaße, wie sie...