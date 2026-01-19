Hochzeit in Schwarz und Schläge in der Schule: Was es im Burgstädter Museum zu entdecken gibt

Warum man vor über 100 Jahren ein schwarzes Kleid zur Vermählung trug und mit welchem Gerät Lehrer ihre Schüler züchtigten – das erfährt man im Burgstädter Heimatmuseum. Ein Besuch mit Zeitreise.

Zur Hochzeit in schwarzem Kleid? Das Burgstädter Heimatmuseum gibt eine Antwort darauf und zeigt, welche Gründe es einst dafür gab, sich für eine solche Tracht zu entscheiden. Das Exponat, das illustriert, wie ein solches Kleid aussehen konnte, wurde Ende des 19. Jahrhunderts getragen. Das Museum geht davon aus, dass es von 1898 stammt....