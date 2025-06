Höhere Kita-Beiträge in Burgstädt geplant: Was Eltern jetzt wissen müssen

Burgstädt sucht nach Einnahmequellen zur Schließung eines Haushaltsdefizits. Der Stadtrat entscheidet am Dienstag über neue Kita-Beiträge. Ein Bereich soll aber verschont bleiben.

Seit Anfang des Jahres sind sie in der Diskussion in Burgstädt: höhere Kita-Beiträge. Weil ein Haushaltsdefizit von 2,3 Millionen Euro klafft, sucht die Stadt nach Einnahmequellen. 2017 wurde festgelegt, dass sich die Beiträge parallel zu den Betriebskosten ändern. Demnach werden Eltern daran zu 21,5 Prozent in der Krippe und zu 25 Prozent im...