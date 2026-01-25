MENÜ
  • Hotelschließung in Chemnitz: Gregor Gysi solidarisiert sich mit Belegschaft

Gregor Gysi war kürzlich Gast im Hotel, das in einer Woche schließt. Bild: Andreas Seidel, Jan Woitas/dpa
Gregor Gysi war kürzlich Gast im Hotel, das in einer Woche schließt. Bild: Andreas Seidel, Jan Woitas/dpa
Chemnitz
Hotelschließung in Chemnitz: Gregor Gysi solidarisiert sich mit Belegschaft
Von Susanne Kiwitter
Dem Aufruf der Gewerkschaft ist ein erster Prominenter gefolgt. Er habe erst vor Kurzem zwei Tage im Congress Hotel genächtigt, sagt der Linken-Politiker im Netz.

Gregor Gysi gibt sich besorgt: „Es muss doch einen Weg geben, dieses Hotel zu retten“, sagt der Alterspräsident des Bundestags und Linken-Politiker auf Instagram unter dem Hashtag „#savethehochhaus“. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat ehemalige Hotelgäste und Prominente dazu aufgerufen, ihre Erlebnisse in dem Haus zu...
