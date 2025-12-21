MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Hubschrauber im Einsatz: 15-jährige Simson-Fahrerin bei Unfall in Limbach-Oberfrohna schwer verletzt

Eine Simson S 51. Mit einem ähnlichen Moped verunglückte am Samstag eine 15-Jährige schwer.
Eine Simson S 51. Mit einem ähnlichen Moped verunglückte am Samstag eine 15-Jährige schwer. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archiv
Eine Simson S 51. Mit einem ähnlichen Moped verunglückte am Samstag eine 15-Jährige schwer.
Eine Simson S 51. Mit einem ähnlichen Moped verunglückte am Samstag eine 15-Jährige schwer. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archiv
Chemnitz Umland
Hubschrauber im Einsatz: 15-jährige Simson-Fahrerin bei Unfall in Limbach-Oberfrohna schwer verletzt
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Jugendliche war auf der Wolkenburger Straße unterwegs, als ihr ein Auto die Vorfahrt nahm.

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad in Limbach-Oberfrohna ist eine 15-Jährige schwer verletzt worden. Die Jugendliche war nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr mit einer Simson auf der Wolkenburger Straße unterwegs und hatte Vorfahrt. Ein 34-jähriger, der mit seinem Skoda die Kaufunger Straße...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.12.2025
2 min.
Drei Tote bei Unfall in Mittelfranken
Auf der Bundesstraße 2 in Mittelfranken gab es einen schweren Verkehrsunfall.
Ein schwerer Unfall am vierten Adventssonntag: Mehrere Fahrzeuge stoßen südlich von Nürnberg zusammen. Was ist bislang bekannt?
22.12.2025
3 min.
„Wir sind ein Paar“: Erzgebirger Thomas macht bei RTL-Show „Bauer sucht Frau“ Ansage
Beim Wiedersehen trafen Michaela und Thomas auch Sandra (l.). Sie hatte sich ebenfalls für den Erzgebirger beworben.
Moderatorin Inka Bause nimmt beim großen Staffelfinale der RTL-Show Michaela und Thomas ins Kreuzverhör. Und was ist in den rund drei Monaten zwischen Hofwoche und Wiedersehen passiert?
Thomas Wittig
10:00 Uhr
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Warum Torwarttrainer Jens Voigt plötzlich seinen Traumjob aufgibt
Jens Voigt war am vergangenen Wochenende zum letzten Mal als Torwarttrainer des FC Erzgebirge im Einsatz.
Exklusiv: Nach nur sechs Monaten verlässt Jens Voigt das Trainerteam des Fußball-Drittligisten. Diese Entscheidung hat er kürzlich getroffen. Ein Nachfolger scheint bereits gefunden.
Paul Steinbach
14.11.2025
1 min.
Fahrradunfall in Limbach-Oberfrohna: 17-Jähriger kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus
Ein 17-Jähriger erlitt bei einem Fahrradunfall schwere Verletzungen.
Der Jugendliche stürzte am Donnerstag auf der Straße Am Hohen Hain. Die Polizei sucht nun nach einer Frau, die den Unfall beobachtet hat.
Julia Grunwald
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
10:04 Uhr
7 min.
Kann Trumps Öl-Blockade Maduro zum Einlenken zwingen?
Erste Öltanker hat die US-Regierung schon beschlagnahmt.
Zunächst waren es US-Angriffe auf Drogenboote. Jetzt blockieren die USA Öltanker. Sind die Öleinnahmen für Venezuelas Präsidenten die Achillesferse? Der Druck auf Maduro steigt, auch militärisch.
Philipp Znidar, Andrea Sosa Cabrios und Jürgen Bätz, dpa
Mehr Artikel