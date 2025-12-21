Hubschrauber im Einsatz: 15-jährige Simson-Fahrerin bei Unfall in Limbach-Oberfrohna schwer verletzt

Chemnitz Umland
Die Jugendliche war auf der Wolkenburger Straße unterwegs, als ihr ein Auto die Vorfahrt nahm.
Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad in Limbach-Oberfrohna ist eine 15-Jährige schwer verletzt worden. Die Jugendliche war nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr mit einer Simson auf der Wolkenburger Straße unterwegs und hatte Vorfahrt. Ein 34-jähriger, der mit seinem Skoda die Kaufunger Straße...
