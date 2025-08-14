Hund auf dem Dach: Ein kurioser Einsatz am Donnerstag auf dem Sonnenberg

Chemnitz
In der Regel müssen Katzen von Dächern oder Bäumen gerettet werden. In die Hammerstraße in Chemnitz rückten Polizei und Feuerwehr nun wegen eines Mischlingshundes aus.
Die Nachbarn mussten vermutlich zweimal hinschauen, bis sie die Situation realisierten. Auf einem Dachvorsprung in einem Mehrfamilienhaus auf der Hammerstraße im Stadtteil Sonnenberg stand am Donnerstag plötzlich ein großer Mischlingshund. Sie riefen die Polizei. Auch die Feuerwehr rückte mit Drehleiter an. Da der Hund aggressiv wirkte, gingen...
