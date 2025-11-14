Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz
  • Hundebesitzer in Neukirchen müssen bald mehr zahlen

Neukirchen im Erzgebirge erhöht 2026 die Hundesteuer.
Neukirchen im Erzgebirge erhöht 2026 die Hundesteuer.
Neukirchen im Erzgebirge erhöht 2026 die Hundesteuer.
Neukirchen im Erzgebirge erhöht 2026 die Hundesteuer. Bild: Carsten Rehder/dpa/Archiv
Chemnitz Umland
Hundebesitzer in Neukirchen müssen bald mehr zahlen
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zum 1. Januar erhöht die Erzgebirgsgemeinde ihre Hundesteuer. Zurückzuführen ist das auf gestiegene Kosten. Die Gemeinde prüft aber auch Verbesserungen für die Tierhalter.

Hundebesitzer in Neukirchen müssen für ihr Tier bald mehr Hundesteuern zahlen. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Der Steuersatz für den ersten Hund steigt ab 1. Januar von 60 auf 80 Euro. Zudem ändert sich auch das Bezahlsystem. Bisher mussten Hundebesitzer das Geld quartalsweise zahlen. „Zukünftig muss die Hundesteuer jährlich bis zum...
Mehr Artikel