Hundewelpe überfahren: Polizei sucht Zeugen zu Unfall in Chemnitz

Der Hund rannte auf die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Die Fahrerin gab der Besitzerin noch eine Decke für das tote Tier, fuhr dann aber davon – und wird nun gesucht.

Nach einem Unfall, bei dem ein Hund überfahren wurde, sucht die Polizei nun Zeugen. Der Hundewelpe war am Nachmittag des 6. Februar aus einem Wohnhaus (in Höhe Nummer 103) auf die Carl-von-Ossietzky-Straße gerannt und wurde dort von einem roten Auto erfasst, das in Richtung Clausstraße fuhr. Die beiden Insassinnen des Pkw hielten laut Polizei...