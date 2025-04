IG Metall bestreikt Autohäuser in Chemnitz

Zwischen 13 und 15 Uhr am Mittwoch sollen Kfz-Handwerker bei BMW und VW im Gewerbegebiet Röhrsdorf die Arbeit niederlegen.

Die Beschäftigten der BMW Niederlassung Chemnitz und von Volkswagen Automobile Chemnitz im Gewerbegebiet Röhrsdorf (hinter Chemnitz Center) sollen am Mittwoch von 13 bis 15 Uhr die Arbeit niederlegen. Die IG Metall ruft sie in dieser Zeit zu einer Kundgebung auf, die von der Kreuzung Röhrsdorfer Allee/Ecke Wildparkstraße vorbei an den...