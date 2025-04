Im Chemnitzer Schauspiel reitet Don Quijote zum Kampf gegen Windmühlen

Der Ritter von der traurigen Gestalt steht am 2. April im Fokus einer Aufführung im Spinnbau.

Chemnitz.

Im Spinnbau, dem Ausweichquartier des Chemnitzer Schauspiels, hebt sich am 2. April um 19.30 Uhr der Vorhang zum Stück „Don Quijote“. Darin wird von einem Ritter erzählt, der trotz fortgeschrittenen Alters weiter gegen das Böse in der Welt kämpfen will. Und so kommt es, dass Quijote und der bäuerliche Vielfraß Sancho Pansa losziehen, um für die gerechte Sache einzustehen. Aber am Ende jedes Abenteuers werden sie von den Leuten nur verlacht. Dennoch lässt sich Quijote nicht vom Glauben abbringen, für das Gute einzustehen. Das Stück stellt dabei auch die Frage danach, wie wichtig Ideale und das Bedürfnis nach Illusionen sind. Weitere Informationen zu Stück und Tickets gibt es im Internet. (reu)

www.theater-chemnitz.de