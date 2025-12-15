MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Im ehemaligen Milchladen: Erzgebirger verkauft handgemachte Liköre in Chemnitz

Roy Walter Stein in seinem Geschäft „The Distillery“ auf der Reitbahnstraße.
Roy Walter Stein in seinem Geschäft „The Distillery“ auf der Reitbahnstraße. Bild: Andreas Seidel
Gin, Wodka, Likör – Roy Walter Stein entwickelt seine Spirituosen alle selbst.
Gin, Wodka, Likör – Roy Walter Stein entwickelt seine Spirituosen alle selbst. Bild: Andreas Seidel
Das Geschäft auf der Reitbahnstraße 80 war zu DDR-Zeiten ein Milchladen. Die klassischen Fliesen sieht man immer noch.
Das Geschäft auf der Reitbahnstraße 80 war zu DDR-Zeiten ein Milchladen. Die klassischen Fliesen sieht man immer noch. Bild: Andreas Seidel
Roy Walter Stein in seinem Geschäft „The Distillery“ auf der Reitbahnstraße.
Roy Walter Stein in seinem Geschäft „The Distillery“ auf der Reitbahnstraße. Bild: Andreas Seidel
Gin, Wodka, Likör – Roy Walter Stein entwickelt seine Spirituosen alle selbst.
Gin, Wodka, Likör – Roy Walter Stein entwickelt seine Spirituosen alle selbst. Bild: Andreas Seidel
Das Geschäft auf der Reitbahnstraße 80 war zu DDR-Zeiten ein Milchladen. Die klassischen Fliesen sieht man immer noch.
Das Geschäft auf der Reitbahnstraße 80 war zu DDR-Zeiten ein Milchladen. Die klassischen Fliesen sieht man immer noch. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Im ehemaligen Milchladen: Erzgebirger verkauft handgemachte Liköre in Chemnitz
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwölf Jahre lang arbeitete Roy Walter Stein als Architekt. Dann musste eine Veränderung her. Schon länger verkauft er erzgebirgische Spirituosen. Für Events hat er nun einen Raum in Chemnitz.

Von außen ist Roy Walter Steins neues Geschäft auf der Reitbahnstraße in Chemnitz unscheinbar. Fenster und Tür mit Milchglas-Folie beklebt, keine Leuchtschrift, keine sonstigen Schriftzüge. In den leeren Schaufenstern sieht man allerdings noch gelbliche Fliesen, die beweisen: Zu DDR-Zeiten war hier mal ein Milchladen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.12.2025
2 min.
Ladenschließung in Chemnitz: Schnäppchen-Discounter „Pepco“ verlässt Sachsenallee
In der Pepco-Filiale in der Sachsenallee läuft ein großer Räumungsverkauf.
Die Discounter-Kette „Pepco“ schließt eines ihrer zwei Geschäfte in Chemnitz. Was dahinter steckt und wann es so weit ist.
Elisa Leimert
14.12.2025
4 min.
Konzert mit Stefanie Hertel in Rodewisch: Wenn die Feuerwehr mit Atemschutz anrückt
Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner bei ihrem Auftritt im Ratskellersaal Rodewisch.
Die Brandschutzmängel im Ratskellersaal hatten das Konzert zur Zitterpartie werden lassen. Am Freitag fand es nun statt - mit Auflagen, die der Rodewischer Wehrleiter auf der Bühne erklärte.
Sylvia Dienel
10:37 Uhr
5 min.
Charaktertest ohne den Kapitän: Für die Niners Chemnitz beginnen am Dienstag in Litauen zwei Wochen der Wahrheit
Enttäuschung pur bei Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane während des Spieles am vergangenen Freitag gegen Würzburg. Am Dienstag in Litauen wird er verletzt fehlen.
Nachdem sich der Geschäftsführer klar hinter Trainer und Team gestellt hatte, gab es eine Nicht-Leistung gegen Würzburg. Eine kommentierende Analyse zu einer Situation, die bedenklicher ist als vor einem Jahr.
Thomas Reibetanz
05.11.2025
4 min.
Von der Schnapsidee zum Weinladen: Weinfreunde Chemnitz eröffnen Lokal
Andreas Müller, Ilona Mende und Francesco Karnapp (von links) von den Weinfreunden Chemnitz in ihrem neuen Lokal.
Eigentlich verkaufen Andreas Müller und Francesco Karnapp ihre Weine nur auf Märkten in Chemnitz. Ab sofort gibt es einen festen Laden. Dafür haben sich die Freunde eine Wein-Ikone ins Team geholt.
Elisa Leimert
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
10:30 Uhr
2 min.
Kita-Beiträge steigen: Warum Eltern in Neukirchen trotzdem etwas aufatmen können
In der Kita „Bosenhof“ in Neukirchen werden die Mädchen und Jungen betreut.
Eltern in der Gemeinde müssen bald tiefer in die Tasche greifen – doch nicht alle gleich stark. Wer wieviel mehr zahlt, und was die Bürgermeisterin Ines Liebald dazu sagt.
Jochen Walther
Mehr Artikel