Im ehemaligen Milchladen: Erzgebirger verkauft handgemachte Liköre in Chemnitz

Zwölf Jahre lang arbeitete Roy Walter Stein als Architekt. Dann musste eine Veränderung her. Schon länger verkauft er erzgebirgische Spirituosen. Für Events hat er nun einen Raum in Chemnitz.

Von außen ist Roy Walter Steins neues Geschäft auf der Reitbahnstraße in Chemnitz unscheinbar. Fenster und Tür mit Milchglas-Folie beklebt, keine Leuchtschrift, keine sonstigen Schriftzüge. In den leeren Schaufenstern sieht man allerdings noch gelbliche Fliesen, die beweisen: Zu DDR-Zeiten war hier mal ein Milchladen.