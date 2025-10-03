Im Schatten von Stefan Heym: Andrej Hermlin über mangelnde Würdigung seines Vaters und Hunger im Chemnitzer Hof

Chemnitz. Andrej Hermlin las gerade im Tietz aus seiner Autobiografie, am 6. Oktober spielt er mit seiner Swingband. Im Interview spricht er über seine jüdische Herkunft und ein Erlebnis in Karl-Marx-Stadt.

„Freie Presse": Herr Hermlin, Ihr Vater, der Schriftsteller Stephan Hermlin, wurde 1915 in Chemnitz geboren. Welche Beziehung haben Sie selbst zu der Stadt?