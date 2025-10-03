Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Im Schatten von Stefan Heym: Andrej Hermlin über mangelnde Würdigung seines Vaters und Hunger im Chemnitzer Hof

Musiker Andrej Hermlin bei einer Lesung aus seiner Autobiographie am 25. September im Tietz.
Musiker Andrej Hermlin bei einer Lesung aus seiner Autobiographie am 25. September im Tietz. Bild: Chris Münster
Musiker Andrej Hermlin bei einer Lesung aus seiner Autobiographie am 25. September im Tietz.
Musiker Andrej Hermlin bei einer Lesung aus seiner Autobiographie am 25. September im Tietz. Bild: Chris Münster
Chemnitz
Im Schatten von Stefan Heym: Andrej Hermlin über mangelnde Würdigung seines Vaters und Hunger im Chemnitzer Hof
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Chemnitz. Andrej Hermlin las gerade im Tietz aus seiner Autobiografie, am 6. Oktober spielt er mit seiner Swingband. Im Interview spricht er über seine jüdische Herkunft und ein Erlebnis in Karl-Marx-Stadt.

„Freie Presse“: Herr Hermlin, Ihr Vater, der Schriftsteller Stephan Hermlin, wurde 1915 in Chemnitz geboren. Welche Beziehung haben Sie selbst zu der Stadt?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
4 min.
Neuer Rabbiner in Chemnitz: Im Osten sind die Menschen weniger arrogant
Michael Jedwabny in den Räumen der Jüdischen Gemeinde an der Inneren Klosterstraße. Seit Juli ist er Rabbiner der Gemeinde in Chemnitz.
Michael Jedwabny bringt jahrelange Erfahrung als Rabbiner in verschiedenen jüdischen Gemeinden in Deutschland mit. Dass er Rabbi werden wollte, war für seine Familie zunächst ein Schock.
Jana Peters
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
11.09.2025
2 min.
Lesemarathon aus Werken Stefan Heyms
Der Schriftsteller Stefan Heym (1913-2001) war eine wichtige Stimme der oppositionellen Literatur in der DDR. (Archivbild)
Von der Stadtbibliothek bis zum ehemaligen Gefängnis: Chemnitz liest Stefan Heym und lädt ein, den Menschen hinter den Büchern zu entdecken. Was die "Heym-Reise" für Besucher bereithält.
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
Mehr Artikel