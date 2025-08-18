Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Image-Videos und Baustellen-Tagebuch: So reagieren Händler auf die Sperrung des Johannisplatzes in Limbach-Oberfrohna

Jana Facius, Nadine Knorrn und Yvonne Schenker vom Reisebüro „Yvonnes Reisen“ sind von der Sperrung des Johannisplatzes direkt betroffen. Darauf reagieren sie kreativ.
Jana Facius, Nadine Knorrn und Yvonne Schenker vom Reisebüro „Yvonnes Reisen“ sind von der Sperrung des Johannisplatzes direkt betroffen. Darauf reagieren sie kreativ. Bild: Andreas Seidel
Jana Facius, Nadine Knorrn und Yvonne Schenker vom Reisebüro „Yvonnes Reisen“ sind von der Sperrung des Johannisplatzes direkt betroffen. Darauf reagieren sie kreativ.
Jana Facius, Nadine Knorrn und Yvonne Schenker vom Reisebüro „Yvonnes Reisen“ sind von der Sperrung des Johannisplatzes direkt betroffen. Darauf reagieren sie kreativ. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Image-Videos und Baustellen-Tagebuch: So reagieren Händler auf die Sperrung des Johannisplatzes in Limbach-Oberfrohna
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für die Modernisierung des Platzes hat die Stadt ihre Baustelle ausgeweitet. Viele Händler bemerken bereits einen Kundenrückgang. Um ihre Existenz zu sichern, greifen einige zu besonderen Mitteln.

Es ist ruhig geworden auf dem Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna. Zumindest im Hinblick auf Passanten und Autos, die ihn bisher täglich überquerten. Stattdessen hat sich der Platz in der vergangenen Woche in eine Großbaustelle verwandelt. Neu ist das nicht. Bereits in den zurückliegenden Monaten wurde der Spielplatz modernisiert. Am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
5 min.
Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker
Richtig heiß auf die Saison zeigten sich die Ringer des RV Thalheim beim Sommertrainingslager in Zinnowitz. Am Samstag zum Saisonauftakt steht gleich das Derby gegen Aue II an.
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Holger Hähnel
19:00 Uhr
3 min.
HSG-Handballer auf der Zielgeraden: Am Freitag steigt schon der letzte Heimtest
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer erwarten den alten Rivalen aus Pirna in der Ernst-Grube-Halle. Sechs Ausfälle erschweren allerdings die Planungen des HSG-Trainers.
Steffen Bauer
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
08.08.2025
2 min.
Automaten-Sprengung in Limbach-Oberfrohna: Gibt es einen Zusammenhang mit Taten in Zwickau?
Wer hat am 20. Juni einen Geldautomaten am Johannisplatz in die Luft gesprengt?
Nachdem am 20. Juni Unbekannte einen Geldautomaten am Johannisplatz in die Luft sprengten, sucht die Polizei nach ihnen. Möglicherweise kann eine ähnliche Tat in Zwickau neue Hinweise liefern.
Julia Grunwald
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
07.08.2025
2 min.
Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna ab nächster Woche für Autoverkehr gesperrt
Autos werden den Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna zukünftig nicht mehr befahren können.
Dass der Johannisplatz zur Fußgängerzone werden soll, ist seit langem bekannt. Nun werden die Pläne in die Tat umgesetzt. Das hat auch Auswirkungen auf den ÖPNV.
Julia Grunwald
Mehr Artikel