Image-Videos und Baustellen-Tagebuch: So reagieren Händler auf die Sperrung des Johannisplatzes in Limbach-Oberfrohna

Chemnitz Umland
Für die Modernisierung des Platzes hat die Stadt ihre Baustelle ausgeweitet. Viele Händler bemerken bereits einen Kundenrückgang. Um ihre Existenz zu sichern, greifen einige zu besonderen Mitteln.
Es ist ruhig geworden auf dem Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna. Zumindest im Hinblick auf Passanten und Autos, die ihn bisher täglich überquerten. Stattdessen hat sich der Platz in der vergangenen Woche in eine Großbaustelle verwandelt. Neu ist das nicht. Bereits in den zurückliegenden Monaten wurde der Spielplatz modernisiert. Am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.