Immer mehr Simson-Mopeds werden in Chemnitzer Region gestohlen

Chemnitz
Die Preise sind in den vergangenen Jahren weiter gestiegen. Das motiviert auch manchen Langfinger. Die Polizei gibt Tipps, wie die Maschinen geschützt werden können.
In den Polizeimeldungen sind sie ein Dauerbrenner: Immer wieder tauchen darin gestohlene Simson-Mopeds auf. Das dürfte auch an den mittlerweile horrenden Preisen liegen. „Gut aufgebaute Simsons, vor allem S51 und S50, die in einem top Zustand sind und gültige Papiere haben, kosten aktuell zwischen 4000 und 4500 Euro“, erklärt Jakob Wild von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.