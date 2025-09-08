Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Immer mehr Simson-Mopeds werden in Chemnitzer Region gestohlen

Gesucht: Diese blaue Simson S 51 wurde im August im Chemnitzer Lutherviertel gestohlen.
Gesucht: Diese blaue Simson S 51 wurde im August im Chemnitzer Lutherviertel gestohlen.
Gesucht: Diese blaue Simson S 51 wurde im August im Chemnitzer Lutherviertel gestohlen.
Gesucht: Diese blaue Simson S 51 wurde im August im Chemnitzer Lutherviertel gestohlen. Bild: Simson-Leasing
Chemnitz
Immer mehr Simson-Mopeds werden in Chemnitzer Region gestohlen
Redakteur
Von Christian Mathea
Die Preise sind in den vergangenen Jahren weiter gestiegen. Das motiviert auch manchen Langfinger. Die Polizei gibt Tipps, wie die Maschinen geschützt werden können.

In den Polizeimeldungen sind sie ein Dauerbrenner: Immer wieder tauchen darin gestohlene Simson-Mopeds auf. Das dürfte auch an den mittlerweile horrenden Preisen liegen. „Gut aufgebaute Simsons, vor allem S51 und S50, die in einem top Zustand sind und gültige Papiere haben, kosten aktuell zwischen 4000 und 4500 Euro“, erklärt Jakob Wild von...
