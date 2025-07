Immer wieder Schüsse in Chemnitz, mehrere Verletzte: Was steckt dahinter?

Die Polizei bestätigt eine merkwürdige Häufung von Vorfällen mit Waffen im Stadtgebiet seit Monatsbeginn. Es gibt zum Teil auffällige Parallelen. Und immer mehr Chemnitzer besorgen sich offenbar einen kleinen Waffenschein.

Was ist denn da in Chemnitz los? Seit Monatsbeginn kam es im Stadtgebiet wiederholt zu Zwischenfällen, bei denen geschossen wurde. Zwei Personen werden verletzt, mehrfach musste die Polizei mit größerem Aufgebot ausrücken. Besonders beunruhigend: In drei von vier Fällen wurde nicht etwa nur herumgeballert, sondern auf Menschen gezielt.