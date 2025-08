In Burgstädt sorgt ein Randalierer für einen Polizeieinsatz

Ein 28-Jähriger beschädigt zunächst mutwillig ein Auto. Doch das ist nicht seine letzte Tat.

Burgstädt.

Ein 28-Jähriger hat am 3. August die Polizei in Burgstädt gleich mehrfach beschäftigt. Laut Mitteilung war der Mann zunächst auf der August-Bebel-Straße aufgefallen. Zeugen hatten ihn dabei beobachtet, wie er gegen einen geparkten Opel schlug und das Auto beschädigte. Deshalb ausgerückte Polizisten fertigten dann gegen den alkoholisierten Mann eine Strafanzeige. Doch die Beamten kamen kurze Zeit später erneut wegen des 28-Jährigen zum Einsatz. An der Dr.-Robert-Koch-Straße hatte er mutmaßlich die Scheibe einer Haustür zu einem Mehrfamilienhaus eingeschlagen und sich dabei auch selbst verletzt. Zur Unterbindung weiterer Taten nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam. Seine Verletzung wurde ärztlich versorgt. (reu)