  • In Burgstädts Gymnasium sind Klimaschüler statt Klimakleber gefragt

Lehrer Martin Henniger unterrichtet das Fach „Klima und Umwelt“ am Burgstädter Gymnasium. Der Baum im Schulgelände wurde mithilfe von Schülern gepflanzt.
Lehrer Martin Henniger unterrichtet das Fach „Klima und Umwelt“ am Burgstädter Gymnasium. Der Baum im Schulgelände wurde mithilfe von Schülern gepflanzt. Bild: Andreas Seidel
Diese Plakette in einer Holztafel kennzeichnet Aktionen des Projekts „Auf den Weg gebracht“ vom Gymnasium Burgstädt (GyBu).
Diese Plakette in einer Holztafel kennzeichnet Aktionen des Projekts „Auf den Weg gebracht“ vom Gymnasium Burgstädt (GyBu). Bild: Andreas Seidel
Stolz auf Aktionen für Natur- und Klimaschutz vom Burgstädter Gymnasium: Béla Heinig, Falk Geißler und Oskar Nötzold (Foto von links).
Stolz auf Aktionen für Natur- und Klimaschutz vom Burgstädter Gymnasium: Béla Heinig, Falk Geißler und Oskar Nötzold (Foto von links). Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
In Burgstädts Gymnasium sind Klimaschüler statt Klimakleber gefragt
Von Uwe Rechtenbach
Natur-, Umwelt- und Klimaschutz gibt es auch als Unterrichtsfach. Schüler und Lehrer nutzen die Chance, ihre Stadt mit Bildung ganz unmittelbar zu begrünen. Dafür gab es nicht nur eine Auszeichnung.

So mancher Burgstädter Gymnasiast wird nach seinem Schulabschluss einen bleibenden Eindruck in der Stadt hinterlassen. Das kann daran liegen, dass er an etwas mitgewirkt hat, das im Stadtbild und auf dem Schulgelände noch in vielen Jahren sichtbar ist. Gemeint sind Bäume, Wiesen, Sträucher, Hecken und Gärten, die es ohne die Schüler nicht...
