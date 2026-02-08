In Burgstädts Gymnasium sind Klimaschüler statt Klimakleber gefragt

Natur-, Umwelt- und Klimaschutz gibt es auch als Unterrichtsfach. Schüler und Lehrer nutzen die Chance, ihre Stadt mit Bildung ganz unmittelbar zu begrünen. Dafür gab es nicht nur eine Auszeichnung.

So mancher Burgstädter Gymnasiast wird nach seinem Schulabschluss einen bleibenden Eindruck in der Stadt hinterlassen. Das kann daran liegen, dass er an etwas mitgewirkt hat, das im Stadtbild und auf dem Schulgelände noch in vielen Jahren sichtbar ist. Gemeint sind Bäume, Wiesen, Sträucher, Hecken und Gärten, die es ohne die Schüler nicht...